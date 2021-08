Bei einem Wohnungsbrand in der Enekingstraße im Westen Wickedes am Freitagabend (13.8.) um 19.37 Uhr wurden mehrere Hausbewohner und ein Feuerwehrmann durch Brandrauch verletzt. Sie wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Mieter waren durch einen ausgelösten privaten Rauchwarnmelder auf das Feuer im Mehrfamilienhaus aufmerksam geworden. Eine Wohnung im vierten Obergeschoss brannte in voller Ausdehnung.

Anfangs vermisstes Kleinkind unverletzt in Nachbarwohnung

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten anfangs die Information bekommen, dass noch ein Kind in der brennenden Wohnung sei. Von dieser Information getrieben wurden gleich mehrere Atemschutztrupps im Innenangriff zur Suche des Kleinkindes eingesetzt. Glücklicherweise stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass sich das gesuchte Kind in einer Nachbarwohnung befand und unverletzt war.

Durch die extreme Hitze und die Brandausdehnung des Feuers, wurde das Dach des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen, so dass im weiteren Verlauf Teile des Flachdaches geöffnet werden mussten.

Weil vor Ort eine große Anzahl von Personen Ihre Wohnungen verlassen mussten, wurde ein Bus zur vorübergehenden Betreuung bestellt.

Am Einsatz waren 36 Einsatzkräfte verschiedener Feuer- und Rettungswachen sowie die Löschzüge 16 (Hombruch) und 24 (Asseln) der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.