Mit nun richterlich freigegebenen Fotos sucht die Kripo jetzt nach einem Trickbetrüger, der bereits im Juni letzten Jahres in Husen bei einem vermeintlichen Warengeschäft 550 Euro ergaunert hat.

Auf einer Baustelle an der Husener Straße in Husen bot ein Unbekannter einem Arbeiter angeblich hochwertige Markenwerkzeuge an. Für insgesamt 550 Euro sollten am 14. Juni 2019 Bohrmaschinen, Sägen und andere Werkzeuge namhafter Hersteller vor Ort den Besitzer wechseln.

Der 25-jährige Arbeiter ging auf das Geschäft ein, holte an einem Geldautomaten den Kaufbetrag ab und übergab das Bargeld auf der Baustelle. Der Anbieter steckte den Betrag ein und gab an, nun zum Fahrzeug zu gehen, um das Werkzeug zu holen. Er kehrte nicht zurück.

Weil Zeugenbefragungen und weitere Ermittlungen der Kripo nicht auf die Spur des Tatverdächtigen führten, fahndet die Polizei jetzt nach Freigabe durch das Amtsgericht Dortmund mit Fotos nach dem Unbekannten.

Beschrieben wird der Mann als etwa 45 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit sehr kurzen Haaren bzw. Glatze.

Hinweise auf den Mann erbitten die Beamten der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441.