Trotz Corona bedingter Zwangspause blickt das Team um Anika Henke (Leitung der Bibliothek Brackel) und Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel) vom Cafe LeseLust 6o plus auf sieben spannende Jahre zurück.

Viele Autor*innen, deren Bücher und Geschichten konnten zahlreichen Literaturfreund*innen vorgestellt und vorgelesen werden.

Auch unbekanntere und lokale „Hobbyautor*innen“ fanden den Weg gerne ins Cafe LeseLust, z.B. die Autor*innen aus der Schreibwerkstatt des Seniorenstudiums der TU Dortmund oder die Künstlerin, Bruni Braun, Krimiautor Marco Toccato, um nur einige zu nennen.

Für das Treffen am Freitag, 03. September um 10.00 Uhr im Wintergarten der Bibliothek Brackel, Oberdorfstr. 23 freut sich das Team wieder interessierte Literaturfreund*innen begrüßen zu dürfen.

Ihre derzeitigen Lieblingsbücher stellen an diesem Vormittag Roswitha Behlert und Wolfgang Seebacher vor.

Eigene Buchtipps von interessanten Autor*innen können zu Beginn von den Teilnehmer*innen wieder in Kurzfassung vorgestellt werden.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl (max. 20) sind Voranmeldungen in der Bibliothek Brackel notwendig. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete nach Vorlage eines Nachweises können am Cafe LeseLust teilnehmen.

Anmeldungen nimmt die Bibliothek Brackel unter Telefon 25 96 90 zu den Öffnungszeiten entgegen:

Di: 10-12 Uhr & 14-19 Uhr

Mi: 14-17 Uhr

Do: 14-18 Uhr

Fr: 10-12 Uhr & 14-17 Uhr

Literaturfreund*innen, die gerne auch einmal ein Buch ihres/ihrer Lieblingsautor*in vorstellen möchten, können zwecks Terminverabredung und näherer Informationen Kontakt mit dem Seniorenbüro Brackel (Thomas Brandt) aufnehmen.

Tel.: 50 29640, E-Mail:: seniorenbuero.brackel@ dortmund.de