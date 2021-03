Bezirksvertretung Brackel tagt am Donnerstag im IKG in Asseln

Zur nächsten öffentlichen Sitzung kommen die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Brackel am Donnerstag (11.) um 16 Uhr pandemiebedingt nicht im Sitzungssaal im Brackeler Balou, sondern - mit Abstand - in der Aula des Asselner Schulzentrums am Grüningsweg 42-44 zusammen. Die Einwohnerfragestunde ist gleich zu Beginn regulär mit maximaler Dauer von 30 Minuten angesetzt.

Um ihre Empfehlung gebeten wird die BV hinsichtlich eines Dringlichkeitsbeschlusses, den OB Thomas Westphal und Ratsfrau Ingrid Reuter in Sachen Schulbauprogramm getroffen haben. Darin geht es u.a. auch um die Erweiterung usw. am Immanuel-Kant-Gymnasium in Asseln.

Anmelde-Überhang an der Erich-Kästner-Schule



Zur Kenntnis nehmen wird die BV den Sachstandsbericht zum Anmeldeverfahren an Grundschulen: Wie benötigt stehen zum kommenden Schuljahr 2021/22 dann 23 Schulzüge im Bezirk Brackel zur Verfügung. Trotz Erweiterung von zwei auf vier Zügen an der Brackeler Erich-Kästner-Schule gibt es nur dort noch einen Anmeldeüberhang. Fichte- und Comenius-Schule werden eine zusätzliche Eingangsklasse bilden, Bach- und Josef-Grundschule werden voraussichtlich unter der eigentlichen Zügigkeit bleiben. Auch mit dem Kita-Bericht wird sich die BV befassen.

Fußgänger-Ampel am Hallenbad soll erneuert werden

Angehört wird die BV zu der 26.000 Euro teuren Komplett-Erneuerung der nicht sehbehindertengerechten Fußgänger-Ampel an der Oesterstraße am Hallenbad Brackel. Eine denkbare Nachrüstung ist laut Verwaltung "sehr kostenintensiv", zudem drohe ein irreparabler Ausfall der 15 Jahre alten Lichtsignalanlage, weil Ersatzteile nicht mehr zur Verfügung stünden.

In zwei Anträgen macht sich die Fraktion Die Linke/Die Partei zum einen für einen neuen Unterstand an der Brackeler Bushaltestelle "Breitscheidstraße" an der Flughafenstraße stark. Der alte war bei einem Sturm schon vor geraumer Zeit zerstört worden. Zum anderen beantragt die Zwei-Kopf-Fraktion eine ÖPNV-Anbindung des Wickeder Pappelstadions und des nahen Friedhofs.

Förderanträge von Seniorenbüro und HSV

Mit gleich drei Förderanträgen treten das Seniorenbüro Brackel und das Senioren-NetzWerk Aktiv ÄlterWerden im Bezirk bzw. die Seniorengruppen und Begegenungsstätten und der Stadtsportbund an das Stadtbezirks-Gremium heran: Gebeten wird um finanzielle Unterstützung in überschaubarer Höhe für den am 16. September geplanten zehnten Aktionstag "Zu Hause älter werden", für eine neue Themenreihe "Leben am Hellweg früher und heute", bei der es Mitte August bis Mitte September um Sport und Vereinsleben gehen soll, sowie um die Förderung eines für August geplanten Aktionstages zum Thema "Demenz".

Deutlich mehr Geld, 5000 Euro, erhofft sich der Hundesportverein Wickede-Asseln "aufgrund der Corona-Situation" für die Anschaffung eines WC-Containers für seine Platzanlage an der Asselburgstraße 125 in Asseln.