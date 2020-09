Bislang wohl ein Einzelfall. Aber Neuasselner Hundefreunde und der Brackeler Tierarzt Leszek Iciek warnen Hundehalter in der Funkturm-Siedlung, nachdem in der Nacht auf Mittwoch (9.9.) Mischlingshündin Holly offensichtlich nach Giftaufnahme gestorben war. Hundebesitzerin Gabriele Tuschhoff erstattete Anzeige bei der Polizei.

Tierarzt Leszek Iciek bestätigte dem Ost-Anzeiger, dass er die dreijährige "Holly", die zuvor Gras gefressen hatte, zunächst nach symptomatischem Brechdurchfall behandelt habe, ihr eine Tropfinfusion und Medikamente verabreicht habe. Zwar habe es dem Tier danach zunächst wieder besser gegangen, dann sei die Hündin aber in der Nacht verstorben. Bei einer makroskopischen Untersuchung der toten Hündin durch ihn am Mittwoch hätten sich dann eindeutige Vergiftungserscheinungen gezeigt. Iciek: "Der Hund wies Blut in der Bauchhöhle und Blutungen der inneren Organe auf."

Der Besitzerin empfahl er, das tote Tier in ein geeignetes Labor zur erforderlichen histopathologischen und toxikologischen Untersuchung zu geben. Wegen der hohen Kosten keine Lösung für die Besitzerin.

Ost-Anzeiger-Leserin Sarah Wisbar, die den Ost-Anzeiger über den vergifteten Hund ihrer Nachbarin informiert hatte, vermutete, die mittelgroße Hündin hätte wohl ein weißes Pulver auf dem Rasen an der katholischen Kirche an der Arcostraße aufgenommen. Hundebesitzerin Tuschhoff allerdings sagt, die aus Bulgarien stammende Holly hätte im Grün zwischen Kirche und Fichte-Grundschule nur Gras gefressen.

Weil es auch dank der tierfreundlichen Wohnungsgesellschaft Vonovia in der Funkturm-Siedlung doch viele Hunde gebe, möchte Tierfreundin Sarah Wisbar im Einklang mit Tierarzt Leszek Iciek und dem Tierschutzverein Groß-Dortmund indes alle Hundehalter vorsorglich warnen. Tierschutzvereins-Vorsitzende Erika Scheffer berichtete zudem über aktuell gehäufte Auslagen von Gift(ködern) bundesweit und entsprechende Warnungen der Tierschutzverbände in Bund und Land.