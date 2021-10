Brackel. Lollipop, Marshmallow, Nougat und Oreo - das sind die wohlklingenden Namen der Android-Versionen auf den Smartphones verschiedenster Hersteller. Klingt süß - dahinter steckt aber ein hochkomplexer Mini-Computer, dessen Nutzung gar nicht so einfach ist. Ab Samstag, den 13. November zeigt Smartphone-Experte Markus van Klev in seiner Einführungskurs „Smartphone & Tablet“ immer samstags zwischen 9:30 -11:00 Uhr alle nötigen Handgriffe, die vonnöten sind, damit das (neues) Smartphone optimal und an die persönlichen Bedürfnisse angepasst sind. Für alle, die bereits Vorkenntnisse mitbringen, steht Markus van Klev ebenfalls samstags zwischen 11:15 – 12:45 Uhr für alle Teilnehmer*innen bereit. Themen der Kurse sind: Einstellung(en) des Gerätes, Anrufe entgegennehmen und tätigen, Kontakte verwalten, Handykamera, Internet (WLAN und mobiles Internet), Google und vieles mehr. Das betriebsbereites Android-Smartphone inkl. Ladekabel ist bitte mitzubringen.

Beide Angebote kosten jeweils 45 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist ab sofort auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften.