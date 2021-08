Apotheken

Samstag, 21. August

Alte Apotheke, Hermannstr. 52, Hörde. Tel.: 0231/433974

Rathaus-Apotheke, Allee 6a, Holzwickede, Tel.: 02301/5912

Apotheke am Externberg, Evinger Str. 273, Eving, Tel.: 0231/855429

Sonntag, 22. August

Merkur-Apotheke, Jasminstr. 5, Sölde, Tel.: 0231/400844

Märkische Apotheke, Märkische Str. 207, DO-Mitte, Tel.: 0231/413657

Apotheke im Pued, Deutsche Str. 7, Eving, Tel.: 0231/8780340

Markt-Apotheke, Adolf-Damaschke-Str. 2, Lünen-Süd, Tel.: 02306/48909

Montag, 23. August

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Apotheke am Westfalenhaus, Hansastr. 14-16, DO-Mitte, Tel.: 0231/529043

Rosen-Apotheke, Jungferntalstr. 38a, Rahm, Tel.: 0231/674075

Mersch Apotheke Brüning, Merschstr. 20-22, Lünen, Tel.: 02306/7560990

Dienstag, 24. August

Wittekind-Apotheke, Westfalendamm 268, Gartenstadt, Tel.: 0231/597253

Avie Apotheke im Borsig-Center, August-Borsig-Str. 12, Holzwickede, Tel.: 02301/9468560

Apotheke Neue Evinger Mitte, Deutsche Str. 4, Eving, Tel.: 0231/8822192

Delphin-Apotheke, Cappenberger Str. 86, Lünen, Tel.: 02306/755062

Mittwoch, 25. August

Zehnthof-Apotheke, Am Zehnthof 1, Körne, Tel.: 0231/595344

Neue Apotheke Derne, Altenderner Str. 20b, Derne, Tel.: 0231/98189667

Markt-Apotheke, Rahmer Str. 3, Huckarde, Tel.: 0231/31823

Weitere Notdienst-Apotheken (9-9 Uhr):

www.akwl.de

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Kinderärztlicher Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)