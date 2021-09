Dieses noch recht junge Angebot richtet sich an pflegende Angehörige, die zu Hause einen Menschen mit Demenz versorgen. Auch berufstätige pflegende Angehörige, Freunde, Bekannte oder Nachbarn sind herzlich eingeladen an dem Online-Gesprächskreis teilzunehmen.

„Die Kommunikation untereinander ist einfach wichtig“, sagt Mirko Pelzer der Vorsitzende der Dortmunder Alzheimer Gesellschaft.

Mit dem neuen Angebot möchte die Alzheimer Gesellschaft Dortmund die pflegenden Angehörigen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe nicht im Stich lassen.

„Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig diese Möglichkeiten des Austausches für die Angehörigen sind, so Thomas Brandt, ebenfalls Mitglied der Alzheimer Gesellschaft. In der Lockdown-Phase waren viele Angehörige auf sich allein gestellt und es fehlte vielen Betroffenen die bewährten Unterstützungsangebote. „Diesen Zustand möchten wir nicht noch einmal erleben“, so Mirko Pelzer.

Die virtuellen Treffen findet einmal monatlich jeweils am letzten Donnerstag im Monat um 17.00 Uhr über die Plattform „Zoom“ statt. Das nächste Treffen ist somit am 30. September 2021. Interessierte Angehörige bekommen nach Ihrer Anmeldung weitere Informationen zugeschickt. Sollten sie bei der technischen Umsetzung unsicher sein, bieten die Verantwortlichen gerne Hilfestellung dazu an.

Auf der Internetseite: www.alzheimer-dortmund.de findet sich eine ausführliche Videobeschreibung dazu.

Anmeldungen bitte direkt über die Alzheimer Gesellschaft Dortmund unter: alzheimerdortmund@aol.com