Entspannt und achtsam im Alltag im Umgang mit an Alzheimer Erkrankten Angehörigen

Sie sind voll im Einsatz! Als Angehöriger eines erkrankten Familienmitglieds fordert die Pflege und Betreuung Ihnen einiges ab. Jeder Tag stellt Sie vor neue Herausforderungen: Sei es die Organisation der Pflege, die Betreuung selbst, dazu noch oft Ihre Berufstätigkeit. Die eigene Familie braucht Sie auch und der Tag hat wieder nur 24 Stunden und da war doch noch was: Die Sehnsucht nach einem kleinen Freiraum für Sie selbst? Und die Entbehrungen durch die Corona-Zeit haben auch Ihre Spuren hinterlassen. Da ist die Sorge um die Gesundheit und die fehlenden persönlichen Kontakte. Die körperliche und mentale Kraftanstrengung im Alltag kann schnell zu Stress-Situationen und direkt in die Erschöpfung führen.

Soweit muss es aber nicht kommen. Entdecken Sie Achtsamkeit als wirkungsvolle Kraft, konstruktiv mit Anspannung, Stress und Überlastung umzugehen.

Dieser online-Pflegekurs der Barmer Pflegekasse in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Dortmund e.V. möchte Sie in Ihrem Alltag dabei unterstützen, gut für sich selbst zu sorgen.

Ab 27.04.2022 startet der Pflegekurs „Pflege besser bewältigen“ in kompakter Form mit 4 Terminen, 1x wöchentlich á 1,5 Stunden. Der Kurs ist kostenfrei für Mitglieder aller Krankenkassen.

Referentin: Sabine Henke,

zertifizierte MBSR/MBCT-Lehrerin, Achtsamkeitstrainerin,

www.achtsamkeitstraining-henke.de

Termine: jeweils mittwochs, 27.04./ 04.05./ 11.05./18.05. 2022 von 17:00-18:30 Uhr

Zielgruppe: Pflegende Angehörige von an Alzheimer erkrankten Menschen

TeilnehmerInnen: 6-10

Kosten: keine

Technische Voraussetzungen: PC oder Tablet, stabile Internetverbindung

Anmeldung: Senden Sie eine E-Mail an info@sabine-henke.de

Sie erhalten daraufhin das Anmeldeformular