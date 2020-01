Wir sind mitten drin in der "fünften Jahreszeit": Der Karnevalsverein Deutsche Bühne 1878 hatte eingeladen zu seinem 18. Karnevalistischen Frühschoppen ins Autohaus Beyer in der Aplerbecker Straße in Neuasseln.

Bereits um 11.11 Uhr war das Autohaus komplett gefüllt. Nachdem der Fanfarencorps Wickede zum Auftakt gespielt hatte, folgten die Programmpunkte Schlag auf Schlag. Das Publikum war begeistert von Mariechen und Gardetanz sowie Gesangseinlagen und Showtanz. Sogar Hiphop-Tanz wurde geboten. Auch das Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar der Stadt Dortmund folgten der Einladung der Deutschen Bühne. Durch das Programm führte Ute Brune. Nach insgesamt vier Stunden und 33 Programmpunkten hieß es dann "Tschüss, bis zum nächsten Jahr".