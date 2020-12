Der Verein Forum Dunkelbunt, ansässig an der Dresdener Straße 15, will zwischen Mitte April und Ende Juni 2021 eine Ausbildung anbieten für alle, die lernen wollen, professionelle Trauerreden zu halten.



Die Bestattungskultur befindet sich im Wandel. Kirchliche Beerdigungen haben an Bedeutung verloren. Viele Menschen sind aus der Kirche ausgetreten oder können mit strengen, nicht mehr vertrauten Ritualen nichts mehr anfangen. Daher werden immer häufiger freie Trauerredner*innen eingesetzt.

"Das neue Ausbildungsangebot befähigt, den Lebensweg der verstorbenen Person lebendig, wertschätzend und individuell darzustellen und mit ihren Charakterzügen, Stärken und Schwächen sichtbar werden zu lassen. Der Kurs ermutigt, einen eigenen Stil zu finden – ausgerüstet mit dem vorgestellten Handwerkszeug", so Beate Schwedler vom Vereinsvorsitz.

Die Interessierten erwerben Grundlagenwissen, beschäftigen sich mit dem Ablauf einer Trauerfeier. Vor allem aber geht es in vielen praktischen Übungen um die individuelle Ausdrucksweise, der eigenen Einstellung zu Tod und Trauer, aber auch um Sprechtechniken und Übungen zum sicheren Auftreten. Zudem geht es auch um Marketing für TrauerrednerInnen.

Die Ausbildung schließt ab mit der persönlichen Präsentation einer Trauerrede und der Zertifizierung. Teilnehmerzahl: vier bis maximal acht Teilnehmende. Kosten: 1.850 Euro. Die Leitung haben die Trauerrednerinnen Beate Schwedler und Hildegard Schönweitz.

 www.forum-dunkelbunt-verein.de