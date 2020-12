Die im Gewerbegebiet Wickede-Süd, Am Lonnenhohl, direkt an der Stadtgrenze zu Unna ansässige Schuhfabrik Atlas unterstützt den City-Werbering Unna.

Statt der am Ende des Jahres üblichen vielen Briefe und Karten, die zum Dank für die Zusammenarbeit, verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr, verschickt werden, ist Atlas in diesem "besonderen Jahr 2020" einen anderen Weg gegangen. Schließlich habe ein unsichtbares Virus uns allen vor Augen geführt, wie wichtig und unermesslich hoch der Wert einer starken Gemeinschaft ist, wie wichtig Zusammenhalt, Kooperation und Treue sind und Verständnis für die (schwierige) Lage des jeweils anderen.

So möchte Atlas in diesem Jahr seinen über 240 Mitarbeitern am Standort in Dortmund-Wickede deshalb mehr denn je von Herzen Danke sagen: Getreu dem Motto „support your local“ wird Atlas seinen Mitarbeiter einen Gutschein des City-Rings Unna zu Weihnachten schenken.

"Nicht nur für die Unternehmen in der Industrie war das Jahr kein leichtes, sondern besonders für die kleinen, lokalen Einzelhändler oder auch für die Gastronomen", weiß Hendrik Schabsky, CEO von Atlas, dem am Dienstag (8.12.) die rund 240 Gutscheine von Thomas Weber, dem Vorstandsvorsitzenden des City-Werbering Unna e.V. übergeben wurden.