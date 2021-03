Wenn sich ein Koch Anfang März auf den Weg zur Pressekonferenz des Guide Michelin macht, hat er auf dem Rückweg oft einen der begehrten Michelin-Sterne im Gepäck. Immer im März wird die Selektion der Restaurants vorgestellt, die den Weg in die auch „Guide Rouge“ genannte Genießer-Bibel, den Guide Michelin, findet.

Heute, am 05. März 2021 um 11 Uhr, war es dann wieder so weit. Pandemiebedingt fand die Verkündung der Sternerestaurants 2021 nicht als Veranstaltung mit Presse und Köchen statt, sondern als Livestream.

Grund zur Freude gab es hier für das Team des IUMA an der Hagener Str. in Dortmund. Das im Mai 2019 ins Leben gerufene Konzept wurde nun erstmals mit der als höchsten und wichtigsten geltenden Auszeichnung für Restaurants, dem Michelin Stern ausgezeichnet.

Ciro de Luca und Michael Dyllong haben sich mit dem IUMA einen Traum erfüllt und ein besonderes Konzept umgesetzt. In dem Restaurant mit weltstädtischer Atmosphäre wird japanisch inspirierte Küche zelebriert. Hierbei ist das IUMA kein klassisches à la carte Restaurant oder gar eine Sushi-Bar, sondern ein reines Menürestaurant. Die alle sechs Wochen wechselnden Menüs werden wahlweise in 4, 6 oder 8 Gängen serviert und von Küchenchef Pierre Beckerling nicht nur meisterhaft sondern nun auch sternegekrönt zubereitet. Konzeptionell begleitet wird das Küchenkonzept vom erfahrenen Sternekoch Michael Dyllong.

Der Stern steht neben Qualität, Frische und Geschmack auch für Kreativität, die persönliche Note und Beständigkeit.

Während des Lockdowns kommt man natürlich nur per Takeaway in den Genuss aus der neuen Dortmunder Sterneküche. Zusammen mit dem Schwesterrestaurant VIDA werden „Weekend-Boxen“ und bereits aktuell zwei verschiedene Ostermenüs zur Abholung angeboten. Hierzu steuern sowohl das IUMA als auch das VIDA Gerichte bei.

www.IUMA-Dortmund.com

Foto anbei, zur freien Verwendung im Rahmen dieser Pressemitteilung, bei Quellenangabe: IUMA,

BU: IUMA Küchenchef Pierre Beckerling freut sich über die Auszeichnung mit einem Michelin-Stern.