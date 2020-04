Die Lokalkompass-Länderreise führt uns heute nach New York.

Foto: Nina Sikora / Canva

hochgeladen von Nina Sikora

Ihre nächste Lokalkompass-Länderreise führt Sie in die Stadt, die sprichwörtlich niemals schläft. Aktuell ist New York City tragischerweise das Epizentrum der Coronakrise in den USA - die Stadt wirkt fast menschenleer. Ein unwirklicher Zustand. Ich hätte - wie wohl alle anderen - niemals daran gedacht, dass sogar hier das öffentliche Leben fast still stehen könnte. Vielleicht gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um Sie mitzunehmen auf eine Bilderreise in meine Lieblingsstadt.

Vor fast genau fünf Jahren: Los ging es damals am 14. März 2015 - sieben Tage später zurück. Das Motto dieses Städtetrips: "Soweit die Füße tragen". Zwar wollte ich mich keineswegs stressen in diesem Urlaub, aber doch so viel wie möglich sehen in der kurzen Zeit. Ein Balanceakt. Man ist sehr (sehr!) viel unterwegs, denn zu entdecken gibt es in New York reichlich. Alleine beim Transfer vom Flughafen zum Hotel holte ich mir fast eine Nackenstarre, staunte wie ein kleines Kind - was für eine Stadt!

Ich muss an dieser Stelle gestehen, es gibt kaum eine Möglichkeit annähernd zu beschreiben, wie diese Stadt beim ersten Mal wirkt. Wir haben insgesamt etliche Kilometer absolviert, per Subway und zu Fuß, erlebten Sonnenschein mit 15 Grad, aber auch Schnee. Am Ende der Reise war das berühmte Erlebniskonto prall gefüllt mit Empire State Building (drei Stunden anstehen!), Rockefeller Center, Brooklyn Bridge, Bootstour, Freiheitsstatue, Shopping im Jersey Gardens Outlet, Parade am St. Patrick's Day, Times Square, ein Spiel der Knicks im Madison Square Garden, BBQ bei Verwandten in Garden City, Central Park, Pastrami-Sandwich bei Katz's, Shake Shack Burger und, und, und! Bevor ich diese Aufzählung noch weiter ausbaue, will ich lieber reichlich Bilder sprechen lasse.

Beeindruckende aktuelle Aufnahmen in New York von "dronefanatic":

Besonders zu erwähnen ist noch der Bereich um Ground Zero im südlichen Manhattan, das beeindruckende One World Trade Center und das 9/11 Memorial Museum. Auch hier können Worte nur schwer beschreiben, was man dort sieht und was man emotional erlebt. Unwirklich, direkt an der Stelle, wo das alles passierte. Wir waren zu viert in New York, als wir im Museum waren, haben wir kaum miteinander gesprochen - ein extrem emotionaler Ort, jeder musste das alles erst einmal selbst verarbeiten.

New York ist ohne Zweifel eine Reise wert - viele verlieben sich direkt in diese Stadt - ohne allerdings das Bedürfnis zu haben, hier wirklich zu leben. New York war für mich ein wunderbarer Ausnahmezustand - den ich sicher irgendwann noch einmal erleben werde.

