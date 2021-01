Heute hatte ich die erste Gelegenheit in diesem Winter für einen ausgiebigen Spaziergang im Schnee. Während es bei uns in Castrop keinen Schnee gab, war es im Dortmunder Süden ab einer gewissen Höhe weiß. Es sah einfach toll aus, alle Bäume und Sträucher waren voll Schnee. Da ich diesen Spaziergang nicht geplant hatte und ihn kurzentschlossen nach einem Termin machte, hatte ich leider meine Kamera nicht dabei. Ich hoffe meine Auswahl an Handyfotos gefällt euch trotzdem.

Besonders interessant war es auf der Aussichtplattform bei der Ruine Hohensyburg und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Man stand dort zwischen schneebedeckten Bäumen und schaute in das grüne Ruhrtal.