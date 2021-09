Vier Wochen lang trainierten ca.40 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren

nach den Ferien „beim Boxlehrgang für Daheimgebliebene“ in der Turnhalle der Tremonia-Schule am Westpark.

Die Trainer Dieter Weinand, Francesco Solimeo und Marcin Cwiklinski machten ein abwechslungs-

reiches Training. Die jungen Schützlinge machten begeistert mit und lernten viele Neuheiten. Trotz der Anstrengungen hielten die „Meisten“ durch.

Am letzten Tag überreichten der IDV-Vorsitzende der Dorstfelder Vereine Olaf Meyer und der bekannte Dorstfelder, der stellvertretene Bezirksbürgermeister Ralf Stoltze, die verdienten Urkunden.

Box- Olympiasieger Torsten May, der kurzfristig absagen musste, war als Standbild dabei.

DBS-Geschäftsführer Wilfried Peters überreichte an alle Teilnehmer zur Stärkung eine Tafel Schokolade.

Ralf Stoltze wurde für die langjährig gute Zusammenarbeit vom DBS-Vorsitzenden Dieter Schumann

besonders geehrt, er erhielt die verdiente DBS-Förderurkunde. Die gleiche Urkunde konnte der Boxsportpate Ex-Radweltmeister Ernie Claußmeyer entgegennehmen.