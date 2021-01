Der langjährige Vorsitzende der Boxabteilung der ÖSG Viktoria 08 Dortmund,

Werner Puls, wird am Montag, dem 25.Januar 2021, runde 90 Jahre alt.

Ein Boxsportfreund, der alle Höhen und Tiefen des Faustkampfes erlebt hat.

Als aktiver Boxer bestritt er kurz nach dem Krieg 18 Kämpfe. Danach war er

Vorstandsmitglied in vielen Ämtern. Mit großem Erfolg führte er von 1959 bis

2005 die aktive Boxabteilung. Die ÖSG brachte viele Deutsche Boxmeister

heraus. Namen wie Hans Marquardt, Walter Stork, Günter Löw, die Brüder

Ewald, Werner und Dieter Weinand, Jörg Kästner, Thomas Düsberg, um nur

einige zu nennen, sind noch allen Dortmunder Boxsportfreunden in guter

Erinnerung.

Puls regte 1969 beim „DABV“ die Gründung einer deutschen Mannschafts-Meister

schaft an. Dort nahm man den Gedanken auf und startete, wenn auch inoffiziell,

mit einer bundesweiten Liga aus 12 Staffeln. Ein Jahr später entstand daraus die

offizielle Box-Bundesliga.

Drei Jahre konnte sich die ÖSG ausgezeichnet platzieren und zählte zur deutschen

Spitzenklasse.

Parallel leitete er als Jugendwart die Geschicke des Bezirks Ruhr-Ems von 1969-72 und

war bis 1976 der Sportwart des Westfälischen-Amateur-Box-Verbandes.

Als Kampfrichterobmann des Verbandes regelte er von 1977-94 die Einsätze der

Kampfrichter bei den zahlreichen Veranstaltungen und führte etliche Schulungen

durch.

Von 1986 – 1993 war er zusammen mit Udo Finke und Dieter Schumann verantwortlich

für den Box-Club Dortmund. Gemeinsam feierte man 1991 den Gewinn der Deutschen-

Box-Oberligameisterschaft.

Nach 1994 war Puls noch viele Jahre Sportwart des WABV. In dieser Zeit gehörte er dem

Technischen Ausschuss des Deutschen-Amateur-Box-Verbandes an.

Puls war nicht nur am Ring, sondern viele Jahre im Ring tätig. Als Ring-u. Punktrichter

mit der „ Internationalen Lizenz“ erhielt er aufgrund seiner guten Leistungen Einsätze

als Kampfrichter bei Länderkämpfen, Deutschen Meisterschaften und in der Bundesliga.

Er wurde mit vielen Goldnadeln der Vereine und Verbände ausgezeichnet. Zuletzt erhielt

er den Ehrenteller der Fachschaft Boxen - Dortmund.

Werner Puls ist Ehrenvorstandsmitglied des Westfälischen-Amateur-Box-Verbandes.

Durch seine kameradschaftliche und ausgeglichene Art ist er bei allen Sportfreunden

beliebt und gern gesehen.

Puls hat sich um den Amateur-Boxsport verdient gemacht.

Heute, nach schwerer Krankheit, wird Werner Puls von seiner Lebenspartnerin

Marie-Luise Rumph in der gemeinsamen Wohnung fürsorglich betreut.

Die Vorstandsmitglieder der Dortmunder Boxsportvereine bedanken sich bei ihrem

Mitstreiter Werner Puls für die jahrelange Unterstützung und fruchtbare Zusammen-

arbeit. Den Ehrentag eröffnen die Boxsportfreunde mit einem dreifachen „Ring frei“.

PS.: Werner Puls, Niederhofener Str.54, 44263 DO