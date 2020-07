In den Ferien trainiert der Dortmunder Boxsport 20/50 jeden Dienstag von 18.00 bis 21.00 Uhr

in der Eishalle Wischlingen, Höfkerstr.12, 44149 Dortmund. Die drei Übungsleiter Francesco Solimeo,

Dieter Weinand und Vasili Gherta machen ein abwechslungsreiches Training. Aufgrund der noch

bestehenden Hygiene-Vorschriften dürfen nur neuwertige Boxsportutensilien benutzt werden.

Neumitglieder können deshalb erst nach den Ferien wieder aufgenommen werden.

Der Corona-Beauftragte Mathias Burchardt achtet auf die Einhaltung der bestehenden Vorschriften.

Laut der Wettkampfbestimmung können Mädchen und Jungen in der Schülerklasse (ab 8 Jahre)

ab sofort am Leichtkontaktboxen und ab 10 Jahren am olympischen Boxen teilnehmen.

Das Training der Vereine Boxteam Dortmund, Deusen DAM, BSV 20 Mengede und das Kaderboxen unter der Leitung von Oliver Klute findet weiterhin zu den gewohnten Zeiten in der Eishalle statt.

Weitere Informationen unter www.dbs2050.de