Calisthenics und Parkour, Skaten, Scootern und BMX-Fahren: Der Sport- und Freizeitpark, der neben der Jugendfreizeitstätte Hombruch entsteht, wird ein Highlight für Sportfans. Zwischen Kieferstraße und Deutsch-Luxemburger-Straße entsteht eine der größten Anlagen ihrer Art in NRW.

Im kommenden Jahr soll die Multisportfläche komplett fertig sein. Schon jetzt sind erste Teilflächen bespielbar. Mit einem bunten Programm wurden die ersten Sportareale von Bezirksbürgermeister Nils Berning und Jugendamtsleiterin Dr. Annette Frenzke-Kulbach eingeweiht. Basketball- und Bolzplatz, eine Parkour-Anlage zum Überwinden gebauter Hindernisse und Calisthenics-Geräte zum Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht sind bereits bespielbar. Noch gebaut wird an einer Mountainbike-Strecke sowie an einem Bereich für Skater und Rollerfahrer. Kinder und Jugendliche aus der Jugendfreizeitstätte Hombruch hatten die Idee zum Sport- und Freizeitpark und waren an der Planung beteiligt. „Kinder und Jugendliche brauchen Plätze im öffentlichen Raum“, so Frenzke-Kulbach. „Sie sagen uns, was Trend ist und was wir umsetzen sollen. Wir sind sicher, dass die neuen Möglichkeiten nicht nur von Hombruchern genutzt werden.“