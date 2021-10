Ein Oktoberfest veranstaltete jetzt das CMS Pflegewohnstift Rodenbergtor für Bewohner und Mitarbeiter. Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften musste das Fest zwar in einem kleineren Rahmen stattfinden, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.



Im CMS Pflegewohnstift Rodenbergtor, hat das hauseigene Oktoberfest mittlerweile schon Tradition. Bei Weißwürsten, Brezn und weiteren bayerischen Spezialitäten feierten die Bewohnerinnen und Bewohner, Stiftsmieter mit dem Team der Einrichtung zwei Tage lang ihr eigenes Oktoberfest.

Trachten und frisch gezapftes Bier

Für typisch bayerisches Festambiente - inklusive Filzhüte, Blumenkränze, Trachten und viel guter Laune sorgte das Team der Residenz in Dirndl und Lederhose. Auch die Küchenmannschaft hatte sich für das Aplerbecker Oktoberfest in der Märtmannstraße einiges ausgedacht: Neben frisch gezapftem Bier wurden die Gäste mit einer reichhaltigen Auswahl eines bayerisch-deftigen Buffets verwöhnt: Von Weißwurst und Brezn war alles dabei, was zu einem zünftigen Oktoberfest dazu gehört.

Live-Musik im Bayern-Stil

Großen Anklang fand auch der musikalische Part: im Innenhof sorgte „Zillertaler Bernd“ mit Live-Musik dafür, dass die Tanzbeine geschwungen, mitgeschunkelt und gesungen wurde. Tags darauf wurde dann zum bayrischen Frühschoppen eingeladen, den der Spielmannszug St. Hubertus aus Menden musikalisch begleitete.

Gelungenes Fest



So verlief das Fest durchaus zünftig. „Trotz aller Hygienevorschriften und Auflagen konnten wir das vertraute Oktoberfest-Flair ganz hautnah in die Einrichtung holen konnten“, freut sich Einrichtungsleiterin Sandra Cwielong. Im kommenden Jahr, so hoffen alle Beteiligten, wird man dann wieder in gewohntem Rahmen und hoffentlich mit vielen Bürgern gemeinsam feiern können.