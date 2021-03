Mit rund 1.000 Wohnungen und 2.000 Mitgliedern ist die GWG Hombruch-Barop eG ein Begriff für zeitgemäßes, leistbares und sicheres Wohnen im Dortmunder Südwesten.

Dazu kann die Genossenschaft in diesem Jahr auf 125 Jahre Tradition und Beständigkeit zurückblicken und hat große Pläne für das Jubiläum und die nächsten Jahre. So steht die GWG heute nicht nur für faires und modernes Wohnen, sondern auch für Innovation und Zukunft.

Gefeiert werden soll das Jubiläum zwei Tage lang, als großes Fest, mit allen Mitgliedern, Angehörigen und Freunden. Sollte dies in diesem Jahr Corona-bedingt nicht wie geplant möglich sein, wird das Fest in jedem Falle nachgeholt, verspricht der GWG Vorstand, bestehend aus Dirk Scheffler, Patrick Varney und Thorsten Schulenburg.

Aktuell arbeitet man, zusammen mit Historikern, an einer Chronik, die die Historie der GWG und den Wandel der südwestlichen Stadtteile Hombruch, Barop und Persebeck zeigen wird. Hierfür wendet sich die GWG nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer ist oder war Mieter der GWG oder hat entsprechende Angehörige und kann historische Fotos von seiner Wohnanlage oder Wohnung zu der Chronik beisteuern?

Dies können Erinnerungsfotos von Familienfeiern, Weihnachten oder Ostern genauso sein, wie der VW Käfer, der vor dem Haus für die Urlaubsfahrt an den Gardasee gepackt wurde. Alles ist willkommen. Ebenso werden Geschichten und Anekdoten rund um das Leben in Wohnungen der GWG gesucht.

Alle Einsender erhalten als Dank natürlich einen Band der 125-seitigen Chronik und eine Einladung zum Jubiläumsfest.

Wer ein Foto oder eine Geschichte hat und diese beisteuern möchte, wendet sich bitte telefonisch unter 0231/792051 an die GWG, um alles weitere zu besprechen. Das Foto kann vorab auch gerne abfotografiert und per E-Mail an info@gwg1896.de gesandt werden.