Coronabedingt wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder erst jetzt - fast ein

Jahr nach der Kommunalwahl - von Oberbürgermeister Thomas Westphal ver-

abschiedet. Im feierlichen Rahmen des Silbersaals der Westfalenhallen dankte

die Stadt Dortmund ehemaligen Mandatsträgern für ihr meist langjähriges Enga-

gement.

CDU-Ratsfrau Christiane Krause schied nach gut 31 Jahren ehrenamtlicher Tä-

tigkeit aus dem Rat der Stadt Dortmund aus. Sie sei ihm als stets freundliches

und gut gelauntes Ratsmitglied begegnet, sagte der Oberbürgermeister in seiner

Laudatio, obwohl sie ihre politischen Ziele mit großer Konsequenz und Akribie

verfolgt habe. Besonders hervorzuheben sei z. B. ihr unermüdlicher Einsatz für

die Würdigung des Ehrenamtes. Letztendlich hätte dieser Einsatz zur Einfüh-

rung der Ehrenamtskarte in Dortmund und weiterer Anerkennung ehrenamtli-

cher Tätigkeit geführt.

Christiane Krause arbeitete im Laufe der Jahre in verschiedenen Ratsausschüs-

sen, zuletzt als Vorsitzende des Ausschusses für Bürgerdienste, öffentliche Ord-

nung, Anregungen und Beschwerden. Zudem vertrat sie die Interessen der

Dortmunder Bürgerinnen und Bürger im Ruhrparlament (RVR) und im Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

„Die Stadt Dortmund verleiht Frau Christiane Krause in Anerkennung hervorra-

gender Verdienste und für langjähriges, aktives kommunalpolitisches Wirken die

Ehrenbezeichnung EHRENMITGLIED DES RATES und zeichnet sie mit der

STADTPLAKETTE aus." So lautet der Text der Urkunde, unterzeichnet und

überreicht vom Oberbürgermeister am 27.08.2021.

"Die CDU im Stadtbezirk Huckarde freut sich riesig über diese besondere Aus-

zeichnung, gratuliert ihrer ehemaligen Ratsvertreterin und ist sehr stolz auf sie",

so der Vorsitzende des CDU-Stadtbezirks, Uwe Wallrabe.