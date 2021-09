Nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl. Am 15. Mai 2022 wird ein neuer Landtag gewählt. Bei der SPD sind nun alle personellen Fragen geklärt.



Im Wahlkreis 111 mit den Stadtbezirken Mengede, Huckarde und Innenstadt-West schickt die SPD Ralf Stoltze ins Rennen. In einer vom Dortmunder Unterbezirk durchgeführten Mitgliederbefragung hat sich Stoltze mir 45,2 % der Stimmen gegenüber seinen vier Mitbewerbern durchgesetzt. Ralf Stoltze ist aktuell stellvertretender Bezirksbürgermeister in Innenstadt-West. Er soll die Nachfolge von Armin Jahl antreten, der bislang für die SPD im Landtag saß.

Parteitag am 2.Oktober

In den anderen drei Dortmuder Wahlkreisen treten für die SPD die bisherigen Landtagsabgeordneten erneut an. Das sind im Wahlkreis 112 Volkan Baran, im Wahlkreis 113 Nadja Lüders und im Wahlkreis 114 Anja Butschkau. Die Personalvorschläge müssen formal auf dem Parteitag am 2. Oktober bestätigt werden.