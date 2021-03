Das Quartiersmanagement in Westerfilde und Bodelschwingh hat Zuwachs bekommen: Zwei Umweltpädagoginnen haben ihre Arbeit aufgenommen und ergänzen das Aktionsangebot des bisherigen Teams.



Nachdem der Vertrag des Quartiersmanagements Ende 2020 ausgelaufen ist, hat nach Ausschreibung und Vergabeverfahren nun ein neuer Auftragszeitraum für die Arbeit des Quartiersmanagements begonnen: Die bekannten Gesichter des Teams werden auch in den kommenden Jahren die bewährten Ansprechpartner im Stadterneuerungsprozess bleiben. In Zukunft werden sie zudem unterstützt von den beiden Umweltpädagoginnen Andrea und Sabine Hirsch.

Zahlreiche Projekte wurden angestoßen



Seit März 2016 sind die Quartiersmanager in Westerfilde und Bodelschwingh aktiv und arbeiten als Ansprechpartner vor Ort an der Umsetzung der Stadterneuerung „Soziale Stadt Westerfilde-Bodelschwingh“. Ausgehend vom Quartiersbüro an der Westerfilder Straße 23 haben sie in den letzten Jahren zahlreiche Projekte angestoßen und sind wichtiger Netzwerkknoten im Quartier.