Ob Rommé, Skat, Skip Bo, Uno, Tabu oder Doppelkopf – wer gerne spielt und dieses gerne in geselliger Runde tun möchte, ist eingeladen in das neue Nachbarschaftszentrum NebenAn am Westerfilder Marktplatz, Speckestraße 1.

Matthias und Helma suchen junggebliebene Mitspieler ab 60 Jahre, die dienstags in der Zeit 16:30 bis 18:30 Uhr dabei sein wollen. Es gilt die 3-G-Regelung. Interessierte melden sich bitte unter 0157 346 60 735 oder per Email maka60@t-online.de oder kommen dienstags einfach vorbei.