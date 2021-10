Der Turnverein Eintracht Bodelschwingh trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Bernhard Küest, der im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Acht Jahre lang, von 2005 bis 2013, stand er an der Spitze des Vereins und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Weichen für die Zukunft zu stellen.



Bernhard Küest setzte sich dafür ein, den Bodelschwingh-Turntag ins Leben zu rufen, ebenso geht das jährlich erscheinende Mitgliedermagazin TV Einblick auf seine Initiative zurück. Dass der TVE auf der Bodelschwingher Kirmes Präsenz zeigt, ist ebenfalls seinem Einsatz zu verdanken. Darüber hinaus war es der langjährige Vorsitzende, der die Satzung des Vereins aktualisierte und den heutigen Bedürfnissen anpasste. Schließlich sorgte Bernhard Küest dafür, dass der TVE eine Geschäftsordnung bekam, um das Vereinsleben nach aktuellen Anforderungen organisieren zu können.

Langjähriges Mitglied

Fast 40 Jahre lang gehörte er dem Turnverein ein, war ihm 1984 beigetreten. Er wirkte in den Gruppen „Er und Sie“-Gymnastik mit und war ebenso aktiv in der Seniorengruppe der Männer.

Der Verein ist ihm zu Dank verpflichtet und wird die Erinnerung an ihn in Ehren halten.