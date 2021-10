Stabwechsel im Friseur Angelika an der Provinzialstraße 173 in Lütgendortmund: Inhaberin Angelika Gold ist in den Ruhestand gegangen und hat den Betrieb vertrauensvoll an ihre bisherige Meisterin Irene Broja übergeben. Angelika Gold hatte den Betrieb am 1. April 1990 eröffnet – und von Anfang an gehörte Irene Broja zum Team.



Angelika Gold dankte den Kunden für das langjährige Vertrauen und den Mitarbeiterinnen Irene Broja und Gabi Rummel für ihre Unterstützung. Natürlich hofft sie, dass die Kunden dem „Salon Angelika“ auch künftig die Treue halten. Dazu will sie auch selbst beitragen – und das Team mit Irene Broja und Gabi Rummel auch in Zukunft tatkräftig unterstützen. Die Inhaberin Irene Broja sagt: „Den Salon zu übernehmen ist eine Super-Aufgabe, die ich mit Freude antreten werde.“

Kontakt:

Salon Angelika, Provinzialstraße 173, Tel. 638905.