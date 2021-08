Am Hellweg Bau- und Gartenmarkt an der Borussiastraße in Kley steht Kunden eine neue Ultraschnellladestation für E-Autos zur Verfügung, betrieben vom Energieunternehmen EnBW.



Die vier hochmodernen Ladepunkte haben eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt. „Der Ladevorgang ist ganz einfach: E-Fahrzeug anstecken, bequem einkaufen gehen und – je nach Fahrzeugtyp – innerhalb von nur fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite laden“, erläutert Marktleiterin Claudia Frenke und hebt hervor: „Geladen wird 100 Prozent Ökostrom!“ Die Ladestationen ermöglichen bequemes, kontaktloses Bezahlen zu den überall einheitlichen Preisen über die EnBW Mobility+ App oder Ladekarte sowie Apps und Ladekarten verschiedener anderer Anbieter. Kunden mit einer schwarzen Hellweg-Kundenkarte können ihr Elektrofahrzeug vergünstigt laden.

Bundesweit werden im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit der EnBW bis zu 80 Hellweg Bau- und Gartenmärkte mit Ultraschnellladestation ausgestattet oder sind bereits in Betrieb.