Am frühen Morgen, es war noch dunkel, machte ich mich auf den Weg auf den Deusenberg. Da am Deusenberg keinerlei Beleuchtung vorhanden ist mußte eine alte Petroleumlampe den Weg ausleuchten. Es herrschte eine hohe Luftfeuchtigkeit und daher war der Aufstieg sehr schweißtreibend. Oben angekommen zeigte sich bereits eine leichte Morgenröte und unten auf den Feldern konnte man den Morgennebel erkennen. Von hier oben hat man nicht nur einen tollen Blick auf die Skyline von Dortmund sondern auch der Dortmunder Hafen ist gut zu sehen. Im Hintergrund kann man sogar den Hammerkopfturm der ehemaligen Zeche Minister Stein erkennen. Der Aufstieg am frühen Morgen hat sich definitiv gelohnt.