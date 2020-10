Nichts wie raus aus der Amazon-Beziehungsfalle

Die Daten, die Würde, des Menschen sind grundgesetzlich auf dem Papier geschützt. Doch wer sich von Amazon verabschieden will, erfährt sein blaues Wunder.

Erst kürzlich stellte Amazon eine verbesserte Version seiner Sprachassistentin Alexa vor, die den smarten Lautsprecher Amazon Echo zum Verkaufsschlager werden ließ. Bereits Anfang 2019 konnte der Online-Händler vermelden, dass mehr als 100 Millionen Geräte mit Alexa an Bord verkauft wurden.

Der Autor Johannes Bröckers legt, zwei Jahre nach dem Erscheinen von



„Schnauze, Alexa!“

Ich kaufe nicht bei Amazon, Vorsicht! bereits dieses Buch lieferte überzeugende Argumente, sein zweites kleines Buch in gleicher Machart auf. Die Methoden des Allesverkäufers und Allesbeherrschers Amazon und dem rundum Service „Alexa“ werden durch die Corona-Pandemie befeuert.

Mindestens Jeff Bezos macht in der Corona-Krise richtig Kasse. Im ersten Quartal 2020 wurde den Amazon-Gründer um rund 24 Milliarden Dollar reicher. In der Pandemie wurde Amazon zur einzig relevanten digitalen Handelsplattform. Dem Allesverkäufer sind alle Mittel recht, er kündigte Mitarbeitern, die den fehlenden Gesundheitsschutz kritisierten. Der Allesbeherrscher, der als Marktplatzbetreiber der Konkurrenz Platzverbote erteilt. Der Alleswisser, der seine Kunden ausspioniert, um ihr Leben gewinnbringend zu kommerzialisieren. So sieht sie aus, die Welt im Überwachungskapitalismus, von der Bezos träumt. Eine Zukunft, die Diversität durch Monopolstrukturen ersetzt und am Ende unsere Freiheit verkauft. Höchste Zeit, aufzuwachen und zu sagen: „Alexa, ich mach Schluss mit dir!“. Vielleicht ist die Seele noch zu retten.



Leseprobe Lesenswert: Das Büchlein ist eine kleine lohnende Investition nach Möglichkeit vor den Weihnachtseinkäufen und im Buchhandel vor Ort.

Johannes Bröckers

Alexa, ich mach Schluss mit dir!

Nichts wie raus aus der Amazon-Beziehungsfalle

