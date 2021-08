Die Thier-Galerie Dortmund unterstützt die Impfkampagne von Bund und Ländern mit einer lokalen Impfaktion. Dafür wird gemeinsam mit dem Impfzentrum Phoenix-West der Stadt Dortmund und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) am 28. August 2021 von 10 bis 15 Uhr ein temporäres Impfzentrum in der Thier-Galerie eingerichtet, das allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bietet, sich schnell, einfach und unkompliziert von einem professionellen Team vor Ort impfen zu lassen.

Das Impfzentrum befindet sich im 1. OG des Einkaufszentrums, unmittelbar gegenüber dem Zugang „Hoher Wall“.

„Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot nutzen, damit die Corona-Lage mit einer weiter steigenden Impfquote verbessert und die Gefahr weiterer Lockdowns vermieden werden kann“, so Center Manager Markus Haas. „Die Thier-Galerie Dortmund ist als zentraler und viel frequentierter Ort in der Stadt bestens dafür geeignet, ein einfaches und niedrigschwelliges ergänzendes Impfangebot zu bieten und weitere Zielgruppen für eine Impfung zu erreichen.“

Die Impfaktion im innerstädtischen Einkaufszentrum ist Teil einer deutschlandweiten Aktion: Die Shopping-Center-Betreiberin ECE Marketplaces, die auch die Thier-Galerie Dortmund betreibt, arbeitet daran in möglichst all ihren Shoppingcentern deutschlandweit Impfangebote gemeinsam mit den jeweiligen Kommunen zu organisieren und in den Centern anzubieten. Das Unternehmen unterstützt damit auch, gemeinsam mit zahlreichen Handelspartnern, die Kampagne „Leben statt Lockdown“ (www.leben-statt-lockdown.de).

Ziel der Kampagne ist es, die enorme Reichweite des Handels zu nutzen, um für die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu werben. Zu den Maßnahmen zählen neben den lokalen Impfangeboten auch Plakataktionen, mehrsprachige Informationsbroschüren sowie das Nutzen der Social-Media-Kanäle der Handelspartner.