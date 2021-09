Zu dem Match siehe den Vorbericht der Handball World und die ausführlichen Reports der Ruhrnachrichten sowie der Handball World über das Mittwochspiel...des amtierenden Deutschen Meisters...Jenny Gutierrez Bermejo ragte mit 7 Treffern auf Linksaußen heraus...Alina Grijseels dirigierte im Mittelfeld und steuerte als Regisseurin 4 Treffer bei.

Best Player of the Match Jennifer "Jenny" Gutierrez Bermejo, die spanische Weltklasse-Linksaußen. Siehe auch demnächst ein Porträt von & ein Feature über Jenny Gutierrez Bermejo (JGB)...by Wolfgang "Wolle" Merkel & FotoArchiv Merkel+Merkel von Free Press Germany (eigener Blog), Lokalkompass, Kraichgau News usw.

Vorbericht Handball-World

Spielbericht der Ruhrnachrichten

Spielbericht der HANDBALL-WORLD

Wolfgang "Wolle" Merkel/FotoArchiv & AutorenTeam Merkel+Merkel von Free Press Germany für Lokalkompass