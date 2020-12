Nach einem katastrophalen Beginn, Deutschland lag nach 10:20-Minuten mit 2:6 zurück, begann mit den Spielerinnen Jule Maidhof (RR), Emily Bölk (RL), Antje Lauenroth (LA), Luisa Schulze (Kreis) und last but not least, Marlene Zapf (RA) die Aufholjagd und der Kampf um die Hauptrundenquali.

Marlene Zapf, hier auf einem Archivfoto, war die beste Scorerin und auch die beste Spielerin des Matches, zu der allerdings Luisa Schulze gewählt wurde. Letztere drehte ab der 23. Minute auf, Marlene Zapf kam Ende der ersten Hälfte auf die Platte und wurde schließlich mit 4 Goals totaliter beste Werferin...

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Nachdem in der 28.Minute Kreisläuferin Luisa Schulze ausgeglichen hatte, netzte Linksaußen Antje Lauenroth 29 Uhr 30 zum 9:8 ein. Ein Ergebnis, das viel, sehr viel über das Spiel aussagt.

Damit ging man/frau in die Pause...

Jule Maidhof, eine der herausragenden Spielerinnen in der ersten Halbzeit: 1:4 in der 8.Minute, 4:6 in der 16.Minute und 5:6 in der 18.Minute. Stellte den Anschluss nach katastrophaler Anfangsphase des Groener'schen Teams wieder her...

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

In der zweiten Hälfte war Polen plötzlich in der 40. Minute mit 15:13 vorne, um dann in der absoluten Crunchtime in der 56. Minute mit 20:18-Treffern wieder hinten zu liegen.

Nachdem die stärkste Spielerin des Matches, Marlene Zapf, zum 21:19 in der 58.Minute eingenetzt hatte, schien die Messe gelesen. Aber Polska arbeitete sich zum 21:20 in der 59. Minute heran und nach einer Auszeit Deutschlands 13 Sekunden vor Schluss gelang den nie aufgebenden Polinnen das nicht unverdiente 21:21.

Emily Bölk, eine der wenigen, die vorangeht und international bestehen kann, spielt bei Ferencvaros Budapest in der Champions League...

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Deutschland hatte gegen den 14. der EM von 2018 Unentschieden gespielt, in der Offensive asehr viel verballert, sich nicht hauptrundentauglich präsentiert und man ahnt, dass es das jetzt im wesentlichen gewesen ist.

Game over und für die Hauptrunde qualifiziert...

Screenshot

Screenshot hochgeladen von Wolfgang Merkel

Schwer vorstellbar, dass das deutsche Team eine Chance auf das Final 4 haben wird...insbesondere, wenn man die Begegnungen der Gruppe C und D analysiert hat.

Der Weg in die Weltspitze, also ins Final 4 dieses Turniers , scheint völlig unmöglich. Da fehlt es an vielem. Erfreulich, dass Henk Groener ein Einsehen hatte und endlich Marlene Zapf längere Zeit einsetzte.

Spielerin des Spieles wurde Luisa Schulze, die einen guten Tag am Kreis erwischt hatte. Ehre wem Ehre gebührt...Marlene Zapf hätte es auch verdient gehabt...

Vor dem Match...

Screenshot

Screenshot hochgeladen von Wolfgang Merkel

Wolfgang Merkel