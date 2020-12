Bei der Vorbereitung auf die Handball-Damen-EM in Dänemark hat es Mia Zschokke erwischt, und zwar am Syndesmoseband, und zwar so schwer, dass sie 8 Wochen brauchen wird, bis sie wieder für Bayer 04 Leverkusen auflaufen wird, so jedenfalls die Informationen von Renate Wolf, der Geschäftsführerin von Bayer 04 Leverkusen.

Das Ganze ist für Mia Zschokke naturalmente sehr, sehr bitter, war sie doch in den letzten Wochen, der Autor hat sie zweimal live in der Ballei in Neckarsulm beim Cup Spiel und beim Liga-Match eine Woche später, gesehen, in blendender Verfassung und hätte mit Sicherheit eine großartige Rolle in der deutschen Damenhandballnationalmannschaft gespielt.

Sie performte in diesen Matches ungeheuer dynamisch, zielstrebig, mit fantastischem Zug zum Tor...

Perdu. Und auch in der Liga wird sich Mia Z. gedulden müssen, denn die Matches versus Mainz 05 (27.12.), Ketsch (2.1.), beide auswärts, und auch das at home gegen Frisch Auf Göppingen (30.12.) wird Mia Zschokke von der Bank aus anschauen müssen.Sie kommen Ende Dezember, Anfang Januar zu früh... Alles andere käme einer Wunderheilung gleich...

Wolfgang Merkel

Free Press Germany