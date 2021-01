Alle meine Schneebilder...

habe ich ganz genau am 31. Januar 2020 fotografiert!

Und zwar am Wildpark in Düsseldorf-Grafenberg!

♥

♥

♥

Schade, dass wir hier so wenig Schnee hatten!

Aber, wer gerne Schnee sehen mag, dem habe

ich hier noch weitere Schnee-Berichte eingefügt!

♥

Bleibt alle gesund und munter und seid lieb gegrüßt!

♥

___________________________________________________________________________________________

♥

