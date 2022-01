Oberbürgerneister Dr. Stephan Keller hat über eine Pressemitteilung bekannt gemacht, dass ihm der persönliche Kontakt mit den DüsseldorferInnen eine Herzensangelegenheit ist: „Leider kann ich nicht alle persönlich treffen. Aber ich möchte gerne Ihre Fragen beantworten. Mit unserem neuen Format „Frag den OB“ ist genau das jetzt möglich. Schicken Sie mir dazu einfach ein Video mit Ihrer Frage oder Anregung über WhatsApp, Telegram oder Upload. Gerne antworte ich dann ebenfalls über Video auf unseren Accounts in den sozialen Netzwerken. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen auf dieser Seite“ https://www.duesseldorf.de/ob/frag-den-ob.html .

Dazu äußert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Aha, es ist dem OB eine Herzensangelegenheit, mit den Bürgern persönlich in Kontakt zu kommen.

Wie persönlich ist es denn, wenn der Bürger sein Anliegen in maximal einer Minute auf Video aufnimmt und übersendet, dann der OB auswählt, welche Fragen er beantwortet und diese Antworten anschließend, mit Zeitverzug online stellt?

Ist das ein Dialog, ein Gespräch, ein Gedankenaustausch, miteinander reden, zuhören, verstehen?

Warum ist es diesem OB nicht möglich, dass zu tun, was sein Amtsvorgänger in Zeiten der Corona-Pandemie tat? OB Geisel war regelmäßig in direktem Austausch mit den Bürgern, vor Ort. Zusätzlich gab es Online-Gespräche, zu denen Herr Geisel immer Gäste ins Studio einlud und zeitgleich Bürger ihre Fragen direkt in die Runde stellten und diese direkt beantwortet wurden.

Herr Keller, was soll das? Haben Sie Angst, mit den Düsseldorfern direkt im Gespräch Argumente und Gegenargumente auszutauschen?

Mich erinnert dieses Format sehr an eine Veranstaltung, die regelmäßig in Moskau durchgeführt wird. Dort „dürfen“ ausgewählte Journalisten „ausgewählte“ Fragen an Herrn Putin stellen, der diese, da er sie schon vorher kennt, in sensationeller Art und Weise beantwortet.

Herr Dr. Keller, wollen Sie Hof halten? Oder, wenn Sie wirklich der erste Bürger der Düsseldorfer sind oder werden wollen, dann müssen Sie raus aus der Komfortzone, dann dürfen Sie sich nicht länger hinter dem Schreibtisch verstecken.“

Foto: (c) duesseldorf.de_ob_frag-den-ob