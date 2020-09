Der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Standort an der Schadowstraße bleibt erhalten! Das haben Galeria Karstadt Kaufhof und die Berliner Ärzteversorgung als Eigentümer des Karstadt-Gebäudes an der Schadowstraße der Landeshauptstadt heute mitgeteilt.

Von M. Herriger und M. Buch

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation ist es zudem auch Ziel, die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Innenstadt sowie die Umsetzung weiterer städtebaulich relevanter Projekte, ausgehend vom Kaufhof-Gebäude am Wehrhahn, voranzutreiben. Diese städtebauliche Entwicklung könnte als Frequenzbringer die gesamte Einkaufsstraße aufwerten.

In der Zeit, bis ein mögliches städtebauliches Verfahren abgeschlossen ist, wird SIGNA, Eigentümer der Warenhaus-Immobilie, der Landeshauptstadt Düsseldorf das Kaufhof-Gebäude am Wehrhahn für Zwischennutzungen zur Verfügung stellen. Denkbar sind zum Beispiel Pop-Up-Stores, Co-Working-Spaces oder kulturelle Aktivitäten.

Bereits vor einigen Wochen hatte die Stadt den Mitarbeitern der Kaufhäuser Jobangebote in der Verwaltung gemacht.

Oberbürgermeister Geisel hat sich in den vergangenen Wochen in zahlreichen Gesprächen mit allen Beteiligten für den Erhalt der Warenhäuser stark gemacht und als Vermittler gewirkt. "Dies ist eine gute Nachricht für die Beschäftigten, aber auch für die vielen Kundinnen und Kunden und Düsseldorf als Einkaufsstadt insgesamt", freut sich

Oberbürgermeister Thomas Geisel. "Jetzt steht auch fest: Die Eigentümer haben sich angesicht der durch Covid 19 ausgelösten schwierigen Rahmenbedingungen auf ein neues Mietpaket einigen können, dieses ermöglicht ein weiteres Betreiben des Karstadt Warenhauses an der Schadowstraße."

Schwierige Rahmenbedingungen

"Deswegen möchte ich auch den Eigentümer der Immobilie, die Berliner Ärzteversorgung, besonders hervorheben und meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Wir haben eine für alle gangbare Variante gefunden. Ohne die Berliner Ärzteversorgung wäre das nicht möglich gewesen!", erklärt Miguel Müllenbach, CEO von GALERIA Karstadt Kaufhof.

"Wir konnten wesentliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für unsere Filiale anpassen und freuen uns sehr, das Haus weiter führen zu können. Der Erhalt der Filiale ist das Ergebnis einer großartigen Teamleistung", erklärt Miguel Müllenbach, CEO von Galeria Karstadt Kaufhof. Gemeinsam mit dem Vermieter, dem Oberbürgermeister und der Verwaltung der Landeshauptstadt hatte das Team von GALERIA Karstadt Kaufhof bis zuletzt an einer für alle Beteiligten tragbaren Lösung gearbeitet. "Mein Dank gilt allen, die sich für den Standort Düsseldorf eingesetzt haben und besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unter den schwierigen Bedingungen der letzten Wochen alles für unsere Düsseldorfer Kunden und Kundinnen gegeben haben."