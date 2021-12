Weihnachten ist zwar vorbei - aber in den Kirchen sind die schönen und liebevoll gestalteten Krippen noch mindestens bis zum 9. Januar, dem Sonntag nach dem Dreikönigsfest, oder bis zum 2. Februar (Mariä Lichtmess) aufgebaut. Traditionell kommen am 6. Januar die Figuren der Heiligen Drei Könige dazu.

Die Krippen in den Altstadt-Kirchen

Die Krippen in den Kirchen der Düsseldorfer Altstadt locken immer viele Besucher. Und jede erzählt anschaulich und auf eigene Weise die Geschichte von der Geburt Jesu. Tannenbäume ergänzen die Szenen und der Stern von Bethlehem überstrahlt den Stall mit der Heiligen Familie. Die Krippen geben eine Vorstellung von früherer Volksfrömmigkeit.

St. Lambertus

Am schönsten ist vielleicht die Krippe in St. Lambertus, der ältesten Pfarrkirche in der Altstadt. Hier kann man im Chorumgang die Hirten auf ihrem langen Weg von der Verkündigung bis zum Jesuskind in der Krippe begleiten. Die spätgotische Kirche mit dem bekannten "schiefen" Turm wirkt von außen sehr schlicht, aber im Innern gibt es etliche sakrale Kostbarkeiten. Einige werden in der Bildergalerie vorgestellt.

St. Andreas

Die ehemalige Jesuiten- und Hofkirche St. Andreas ist ein barockes Gesamtkunstwerk und zur Weihnachtszeit besonders feierlich geschmückt: Sofort fällt der große leuchtende Stern im Mittelschiff auf und auch der von Ewald Mataré gestaltete Altarbereich ist festlich gestaltet. Die Krippe ist hinter der imposanten Kanzel im rechten Seitenschiff aufgebaut. Im linken Seitenschiff nähern sich bereits die Heiliugen Drei Könige...

St. Andreas. Schon unterwegs: Die Heiligen Drei Könige

St. Maximilian

St. Maximilian ist die ehemalige Klosterkirche der Franziskaner. Sie wurde 1735-37 gebaut. Da die Kirche bei meinem Rundgang nicht geöffnet war, sind hier einige ältere Aufnahmen zugefügt. Im linken Seitenschiff erzählt die Krippe die Geschichte von der Geburt Jesu. Figuren und Architektur sind hier besonders liebevoll gestaltet. Schön ist die kleine Szene mit der Verkündigung an die Hirten.

Ich wünsche viel Freude bei dem kleinen Krippen-Spaziergang durch die Düsseldorfer Altstadt!

