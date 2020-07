Ab Mittwochnachmittag, dem 05.08.2020, startet im Rather Familienzentrum, Rather Kreuzweg 43, 40472 Düsseldorf wieder die Sozialberatung durch unsere ehrenamtlichen Lotsen. Ratsuchende können sich wieder jeden Mittwoch zwischen 15:00 und 17:00 Uhr beim Eingang des Rather Familienzentrums melden. Ratsuchende erhalten z.B. Hilfen beim Beantragen von Sozialleistungen, dem Ausfüllen von Formularen und allgemeinen sozialen Problemen.

Aufgrund von Corona Schutzmaßnahmen werden Sie nur einzeln und mit Mund Nasen Schutz eingelassen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Allgemeine Sozialberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. Tel.: 4696 – 170 oder 4696 - 221