Die Kreissparkasse Düsseldorf bietet mit einem neuen Veranstaltungsformat Unternehmen in der Region konkrete Hilfestellungen im Zusammenhang mit der Coronakrise. Eine als Webinar gehaltene Inforunde führt am Morgen des 25. Juni Unternehmer und Fördermittelspezialisten zusammen. Interessenten können sich kostenlos für die 45-minütige Veranstaltung registrieren.

Viele Firmenkunden sind durch Pandemie und Shutdown in schweres Fahrwasser geraten. Weggebrochene Aufträge und daraus folgende Liquiditätsengpässe machen dem Mittelstand zu schaffen. Christoph Wintgen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Düsseldorf: „Bund und Land haben gewaltige Anstrengungen unternommen, um die Wirtschaft möglichst breit gefächert zu stützen. Mit unserem neuen Veranstaltungsformat wollen wir Unternehmern den Weg durch den Förderdschungel bahnen, damit sie möglichst schnell von der richtigen Hilfe profitieren“, verspricht Wintgen.

Expertenwissen rund um Förderprogramme

Los geht es am Donnerstag, 25. Juni um 8:30 Uhr: Beim etwa 45-minütigen Webinar ‚Förderprogramme zur Liquiditätssicherung von Unternehmen‘ informieren Stephan Kunz, Fördermittelspezialist der NRW.Bank und Stefan Berresheim, Leiter des Firmenkundenbereichs bei der Kreissparkasse Düsseldorf über Fördermöglichkeiten und Sonderprogramme. Teilnehmende haben währenddessen die Möglichkeit, interaktiv das Webinar mitzugestalten. Einzige Voraussetzung, so Berresheim, sei eine vorherige Anmeldung auf der Website der Kreissparkasse Düsseldorf: „Registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Fragen dann an unseren Moderator senden, der diese dann anonym direkt an uns weiterreicht.“

Berresheim erwartet dadurch einen regen und spannenden Austausch.