In den Abendstunden des Sonntags (5. Januar, 21:45 Uhr) hat ein Vereinsheim "An der Vogelwiese" in Duisburg gebrannt. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Das KK 11 ermittelt nun mit einem Sachverständigen, wie es zu dem Brand gekommen ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0203 280-0 entgegen.