Ausstellungskatalog Caspar David Friedrich

Bettina Baumgärtel: Caspar David Friedrich & die Düsseldorfer Romantiker; Sandstein - Verlag Leipzig 2020; 108 Seiten; ISBN: 978-3-95498-581-4

Caspar David Friedrich ist ein Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts; seine Gemälde bezaubern auch heute noch.

Die Düsseldorfer Kunstakademie ist etwa in derselben Zeit entstanden und erlebte eine erste Blütezeit.

Das vorliegende Buch ist ein Ausstellungskatalog. Die dazugehörige Kunstpräsentation ist 2020 im Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu bewundern.

Das Buch ist durchaus gelungen. Der sprachliche Teil ist kunsthistorisch angelegt und beleuchtet sowohl Friedrich wie auch die Düsseldorfer Maler. Was unterscheidet sie, was trennt sie? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Warum hat der Name Caspar David Friedrich überlebt? Hier gibt es Antworten.

Der umfangreiche Bildteil zeigt dann die ausgestellten Kunstwerke, sowohl Gemälde wie auch Zeichnungen.

"Lohnt sich da überhaupt ein Besuch?" möchte man als Leser fragen. "Ja, natürlich," lautet die einfache Antwort. Der Ausstellungskatalog bietet die Theorie, die Ausstellung mit ihrem Flair die dazugehörige Praxis.