Ich bin sehr traurig,

am 02.März erlosch Peters Lebenslicht für immer.

Mit seinen 56 Jahren hatte Peter noch so viele Pläne,

er wollte nach England zu Freunden, um wieder fliegen zu können,

denn hier in Deutschland war seine Fluglizenz wegen seiner Erkrankung abgelaufen.

Auch seine Verbindung zu unserer schönen Gemeinschaft innerhalb des ,,LOKALKOMPASS,, gab ihm Auftrieb für weitere Aktivitäten.

Doch dann wurde sein Gesundheitszustand zusehens schlechter

und sein Tod kam für alle die ihn kannten viel zu früh.

Wir alle werden ihn vermissen und in sehr guter Erinnerung behalten.