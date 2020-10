Noch sehr scheu und zurückhaltend ist Fundkater Poison, der seit Ende Juli im Tierheim Duisburg auf ein neues Zuhause wartet. Kommt man zu nahe, wird er gleich panisch und ist auf der Flucht. Anfassen lassen möchte er sich noch gar nicht, was leider, zum Beispiel beim Tierarzt, unumgänglich ist. Wird Poison, etwa sechs Jahre alt, bedrängt, ist er zwar gestresst, wird aber nicht böse. Hier sind wieder einmal Katzenfreunde mit Geduld und Einfühlungsvermögen gefragt, die Poison ausreichend Zeit geben, Vertrauen aufzubauen. Das Tierheim möchte ihn gerne als Zweitkatze in einen ruhigen, kinderlosen Haushalt vermitteln. Die erste Zeit sollte er auf jeden Fall in reiner Wohnungshaltung leben. Schön wäre es, wenn er einen ausbruchsicheren Balkon nutzen kann.

Kontakt:

Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in 47059 Duisburg-Neuenkamp, Tel. 0203/9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de

Öffnungszeiten:

• Di., Mi. und Fr.: 15 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 15 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: geschlossen (auch feiertags)

Telefonische Erreichbarkeit

• Di., Mi. und Fr.: 12 bis 18 Uhr

• Sa., So., Feiertage: 12 bis 17 Uhr

• Mo. und Do.: 12 bis 17 Uhr