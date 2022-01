Pegida NRW demonstrierte heute am Hauptbahnhof

Rund 20 Pegida Anhänger demonstrierten heute Nachmittag am Hauptbahnhof bei der Gegenseite waren es rund 200 Teilnehmer diese wurden aber im laufe der Zeit weniger was wohl am Wetter lag.Zu Versammlungsort kam noch ein Demonstrationszug der Antifa da die Teilnehmer nicht ganz freiwillig zum Versammlungsort wollten hat die Polizei den Demonstrationszug aufgelöst und die Teilnehmer zu Versammlungsort geschoben.Die Pegida Anhänger zogen nach Redebeiträgen und Musik über den Bürgersteig durch die Duisburger Innenstadt bevor die Pegida den Kantpark passiert hat versuchte ein paar Antifa Anhänger auf die Wegstrecke zu kommen was die Polizei mit Körpereinsatz verhindert hat und Pegida ungestört zurück zum Bahnhof konnte.