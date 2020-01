Letzten Samstag feierten die neuen Pächter des Ungelsheimer Treff (UT), Marc und Natalie Schmitz, die offizielle Eröffnung. Nicht nur Ungelsheimer Gäste freuten sich darüber, dass es im Ungelsheimer Treff nach einem Pächterwechsel nahtlos weitergeht. Das war auch anhand der vielen Gäste, die bei der Eröffnung anwesend waren, erkennbar. Stammgäste, Nachbarn, Freunde Bekannte und Karnevalisten zählten zu den Gästen.

Vorbildlich wurde an die rauchenden Gäste gedacht. Ein Pavillon, indem die Raucher so richtig Dampf ablassen konnten, wurde vor der Gaststätte aufgestellt. Auf einen Holzkohlengrill, der ebenfalls vor der Gaststätte stand, wurden laufend frische Bratwürste gegrillt. Den Gästen wurden die leckeren Bratwürste mit Brötchen angeboten. Außerdem gab es frisch gezapftes Bier für 1 Euro.

Die Gaststätte war brechend voll und das Stimmungsbarometer stand auf Vollanschlag. Es wurde ausgiebig geplaudert und noch ausgiebiger gefeiert. und trotzdem verlief alles ein einen sehr friedlichen Rahmen.



SORRY: Aufgrund einer Kondenswasserbildung im Objektiv sind einige Fotoaufnahmen sind leider nicht in einem einwandfreien Zustand. SORRY