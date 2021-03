Die mobilen Stationen für die Schnelltests an den Standorten in Meiderich, Hamborn und Marxloh werden am morgigen Freitag, 19. März, letztmalig im Einsatz sein. Den Duisburgerinnen und Duisburgern stehen weiterhin die bekannten stationären Schnelltestzentren mit ausreichenden Testkapazitäten zur Verfügung.

Ergänzt werden die übrigen elf Standorte demnächst durch weitere Testmöglichkeiten. Hierzu befindet sich die Stadt im Austausch mit Apotheken und niedergelassenen Ärzten.

Gebucht werden können die Schnelltests weiterhin auf der Website www.du-testet.de. Wer keine Möglichkeit hat, einen Test online zu buchen, kann dies im Ausnahmefall auch unter Tel. 0203/940049 tun.