Es war wieder so weit. Zeit für die Jahreshauptversammlung am 22.02.2020 beim VdK OV Duisburg - Walsum.

Im Versammlungslokal „Am Rubbert“ in DU - Walsum. Der Vorsitzende Horst Köberling begrüßte 70 VdK Mitglieder. Nach einer Gedenkminute an die Verstorbenen folgte der Bericht von Kassierer und Kassenprüfer, die den Vorstand entlasteten. Horst Köberling lies noch mal das vergangene Jahr an Hand der Veranstaltungen Revue passieren. Für das neue Jahr stellte er die neuen Termine für Veranstaltungen und Vorträgen vor. Anschließend wurden noch Ehrungen für 10 Jährige Mitgliedschaft vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Ringling

Beisitzer für kommunale Sozialpolitik und Presse.