Am Sonntag, 20. Dezember, gegen 11:20 Uhr stellte die Besatzung eines Streifenwagens einen umgestürzten Straßenbaum an der s-Heerenberger Straße fest.

An der Einmündung zur Frankenstraße blockierte der Baum den Geh- und Radweg neben der Fahrbahn. An der Rinde des Baumes entdeckten die Polizisten schwarze Lacksplitter, so dass davon auszugehen ist, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Baum touchiert und entwurzelt hat. Vermutlich war der Fahrer auf der s-Heerenberger Straße in Richtung B220 unterwegs und ist in der Kurve kurz vor der Einmündung zur Frankenstraße von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend flüchtete er vom Unfallort.

Die Polizei Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 02822/7830 entgegen.