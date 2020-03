Jetzt hat es also auch bei uns die erste Absage einer öffentlichen Veranstaltung gegeben. Antje Filz, Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde Haffen-Mehr-Mehrhoog musste das eigentlich für Donnerstag, den 5. März geplante Konzert des italienischen Harfenisten Adriano Sangineto in der Evangelischen Dorfkirche Mehr absagen.

"Grund ist, dass wir eine theoretisch mögliche Einschleppung des Corona-Virus vermeiden möchten, da der Künstler aus einer laut RKI Risiko-Region in Italien kommt. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme", so die Presbyterin.